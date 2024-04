Lavoro: la domanda è in calo

Cala di circa il 10% la domanda di lavoro nel trimestre aprile-giugno 2024, per le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa contrazione è principalmente attribuibile al settore dei servizi, con particolare riferimento a turismo, servizi a persone e imprese. Possibile che la curva sia stata influenzata dal diverso posizionamento della Pasqua nei due anni, il che potrebbe aver anticipato le assunzioni. Nel trimestre, si osserva poi un ulteriore aumento della domanda di lavoro nel settore edile, il che conferma l’ipotesi che i lavori avviati grazie ai bonus governativi siano ancora, almeno in parte, da completare. Tra le professioni più richieste gli addetti nelle attività di ristorazione, giustificata dall’inizio della stagione turistica, e gli addetti alle vendite. Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il trimestre aprile-giugno 2024 su un campione di oltre 2.600 imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro ed ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche. " Al di là di fattori specifici che interessano il turismo e le costruzioni – commenta il presidente della Camera, Valter Tamburini – è necessario monitorare attentamente queste tendenze e adottare misure appropriate per stimolare la crescita. Su questo versante la Camera si impegna per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo iniziative mirate".