Lavori alla rete idrica. Via al maxi intervento

È in partenza uno dei cantieri ai sottoservizi più attesi. Al via il 19 agosto i lavori per la sostituzione della rete di acquedotto in via Fondi, viale Oberdan, piazza Romboni e via Guido Rossa: oltre 2 chilometri di nuove tubazioni per risolvere un grave e annoso problema che si protrae da decenni. Su questi segmenti della rete idrica insistono da tempo gravi problemi: si tratta della rete più vetusta del territorio comumale, con tubazioni in in fibrocemento che, oltre ai pericoli per la salute, hanno fatto registrare nel tempo continui disagi, con sistematiche rotture e perdite a cadenza quasi settimanale.

Il cantiere si svilupperà in più fasi. La prima area oggetto di intervento sarà la pare alta di via Fondi, nel tratto tra via Borgovecchio (esclusa) e il civico 175. Si tratta dell’area più a rischio tra quelle oggetto di lavori, dove le perdite delle tubazioni hanno causato frequenti sversamenti d’acqua in strada, con conseguenti smottamenti del terreno e un netto aumento del rischio idrogeologico della zona. Il tratto (circa 700 metri) rimarrà chiuso al traffico fino al 21 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 (domenica e festivi esclusi). Il provvedimento alla viabilità creerà disagi, ma è stato concordato con gli abitanti della zona in una recente riunione con l’amministrazione.

Successivamente, continueranno i lavori sempre su via Fondi, nel tratto tra via Bellosguardo e Piazza Romboni compresa, per poi proseguire nel primo tratto di via Roma fino a via Guido Rossa, anch’essa oggetto di sostituzione. Infine, sarà la volta del viale Oberdan, una delle vie principali del capoluogo: le sostituzioni interesseranno quasi completamente la strada, dall’incrocio con via Fondi fino alla zona del Parco Papa Giovanni XXIII.

"Siamo veramente orgogliosi di dare il via a questo importantissimo progetto su cui lavoriamo da tanti anni – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; anche nella passata amministrazione, il Comune si è battuto per avviare questo cantiere che riteniamo davvero fondamentale per il benessere della comunità e l’efficienza dei servizi cittadini. Adesso riusciamo a vedere finalmente il risultato di tanto impegno e non possiamo che esserne felici".

"Lavori milionari che tutti attendevamo veramente da tanti anni: adesso non sono più rimandabili, anche perché saranno finanziati da Pnrr che, come è noto, ha tempistiche molto stringenti – commenta il sindaco Marcello Pierucci –;L’unica nota negativa, anche questa volta, è l’atteggiamento dell’opposizione, che non perde occasione per gridare allo scandalo e cavalcare l’onda dove c’è un problema senza mai fare qualcosa di veramente costruttivo. Così facendo, non si riconosce l’importanza dell’opera, e non farlo significa non conoscere minimamente le esigenze e le problematiche del territorio che si dovrebbe rappresentare. Noi invece, che il territorio lo viviamo davvero, le abbiamo ben chiare, e lavoriamo per risolverle, una dopo l’altra, proprio come in questo caso".