Lavori alla rete idrica. Incontro sulla viabilità

Il cantiere di Gaia per la riqualificazione dell’acquedotto che serve la Collina si sposta. E dunque bisogna ripensare la viabilità. Per questo, domani sera alle 21,15 i locali della Misericordia di Corsanico ospiteranno un’assemblea pubblica congiunta, indetta dai comitati di rappresentanza locale di Corsanico, Mommio Castello e Bargecchia.

Alla serata prenderanno parte i rappresentanti dell’amministrazione, il comando di polizia municipale di Massarosa, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice: sarà l’occasione per illustrare alla cittadinanza il piano di viabilità alternativa previsto a partire dalla prossima settimana (le modifiche entreranno in vigore lunedì 2 ottobre) e che resterà attivo fino a quando il cantiere raggiungerà il bivio di via del Castellare.

"Si rende necessaria una nuova chiusura della strada in quanto il cantiere dovrà spostarsi nel centro della carreggiata a causa di importanti sottoservizi presenti ai margini stradali", spiega l’amministrazione. Come già accaduto ad agosto, le strade interessate dalle modifiche saranno: via del Colle a senso unico a salire, così come a senso unico a salire saranno anche la via del Campo Sportivo e la via di Vitiano. Resterà a doppio senso, ma con divieto di sosta, la via di Casesi. Via del Giannaccio sarà invece a senso unico a scendere. Tutte le modifiche saranno in vigore durante l’orario di apertura del cantiere, ossia dalle 7 alle 18. Sempre da lunedì 2 ottobre, poi, sarà chiusa anche la via di Pedona e pertanto il transito sarà consentito dalla via di Casesi e via dei Venti, dove sarà in vigore il senso unico su entrambi i lati. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti nel corso dell’assemblea di domani.