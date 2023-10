Lavorare in cantiere navale oppure in un locale a Lido

PERSONALE CANTIERE NAVALE A VIAREGGIO

Cantalupi cerca un ADDETTOA AL CABLAGGIO quadri elettrici in ambito navale e un ELETTRICISTA DI BORDO per installazione e manutenzione di impianti elettrici a bordo di imbarcazioni. Per candidature: [email protected]

PERSONALE LOCALE LIDO DI CAMAIORE

Locale di Lido di Camaiore cerca persnale da impiegare. Si tratta di 2 BARISTIE per servizio colazioni e 2 BARTENDER per preparazione e somministrazione di cocktails. Seleziona inoltre 1 CAMERIEREA DI BAR per il servizio colazione e pranzo.

Per candidature: 3701563412 (telefonare dalle 10 alle 12:30 o dalle 15 alle 18) - [email protected]