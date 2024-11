L’autunno del Mat. Stagione di teatro tra mille sfumature

Si intitola “Rassegna d’autunno“, ed è un palinsesto di spettacoli organizzati da MAT-Movimenti Artistici Trasversali che abbraccerà la stagione e differenti luoghi della città con diversi linguaggi della scena teatrale.

Nella sala Viani della Gamc, sabato alle 17 (l’ingresso è gratuito su prenotazione scrivendo a [email protected]), il primo appuntamento con il reading teatrale “Non più scimmia, ma sguardo“. Un recital con Sergio Talenti (in foto) diretto da Girolamo Deraco e Alessandro J.Bianchi. Si prosegue al Teatro Jenco, domenica 24 novembre alle 16.30, con lo spettacolo, dedicato ai ragazzi, “Il Cielo in un Baule”, per la regia di Jonathan Bertolai e le scene di Matteo Raciti, con Chiara Gistri e Giacomo Dominici. Sabato 30 novembre, alle 17, la rassegna torna alla Gamc con la poesia e “The saddest noise, the sweetest noise”, parte di un progetto multidisciplinare di Giacomo Vezzani e Giacomo Pecchia, pensato come un omaggio alla figura di Emily Dickinson.

Il viaggio prosegue alla Cittadella, venerdì 6 dicembre alle 18, per l’incontro tra Matteo Raciti (artista, scenografo e carrista) e Damiano Privitera (direttore artistico della compagnia La Terra Galleggiante) dal titolo “Il Carnevale incontra il Teatro di Figura” moderato da Jonathan Bertolai. Il giorno seguente, sabato 7 dicembre alle ore 19, Privitera porterà invece in scena il suo spettacolo “Marionette in cerca di manipolazione”, della Terra Galleggiante di Pinerolo al Teatro Jenco (consigliato da 11 anni). La “Rassegna d’autunno”, si chiuderà venerdì 20 dicembre alle 21 e sempre allo Jenco con lo storico spettacolo “Pinocchio” del Teatro Del Carretto, diretto da Maria Grazia Cipriani.