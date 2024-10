L’Augustus acquista Villa Radici. Investimento da 15 milioni di euro

L’Augustus hotel & resort si allarga, con l’acquisizione dell’adiacente Villa Radici. Nei giorni scorsi sono partiti i lavori di ristrutturazione che permetteranno per l’estate 2025 di proporre, negli oltre 300 metri quadrati, 8 nuove suite con patio e giardino grazie ad un investimento complessivo di 15 milioni messo in campo dalla famiglia Maschietto. Tra l’altro il 2023 ha segnato il debutto di altri due ’gioielli’ recuperati: Villa Ala Anita e Villa Ala Bianca. "La stagione ha superato ogni nostra previsione con un fatturato a 17,4 milioni di euro e un aumento del 6% sull’anno precedente premiando il nostro concetto di lusso che celebra il ‘vivere in villa’ – afferma Giacomo Maschietto, amministratore delegato di Augustus Hotel & Resort – acquistare Villa Radici era quasi un percorso naturale visto che l’immobile è adiacente e già collegato al vialetto rosso d’ingresso dell’Augustus. Oltretutto la proprietaria Barbara Radici era sorella di Augusta Pesenti, fondatrice dell’hotel. Sarà una stuttura di punta, vogliamo riproporre una sorta di Villa Agnelli". Il progetto di ristrutturazione di Villa Radici è realizzato da Discreet Architecture in collaborazione con lo studio internazionale di architettura e design De.Tales: la costruzione risale al medesimo periodo in cui il famoso architetto Osvaldo Borsani progettò la vicinissima Villa Pesenti, primo nucleo del resort e simbolo dell’architettura anni trenta di Forte dei Marmi. Il progetto si basa su un’accurata analisi della struttura esistente. I dettagli architettonici distintivi saranno valorizzati e reinterpretati in chiave moderna, come le eleganti arcate per aperture e passaggi, e i tradizionali rivestimenti a pavimento, che verranno riproposti in nuove e policrome versioni. Gli interni, sviluppati su due piani, offriranno ampi spazi e ben otto alloggi dal design raffinato e confortevole. Il sapiente impiego di tonalità vibranti, ispirate alle sfumature naturali della villa stessa, come il verde mare e l’azzurro cielo, e di texture che giocano tra il geometrico e il figurativo, conferiranno agli ambienti luminosità e carattere. A questi elementi si aggiungeranno materiali e decori tipici della struttura, quali gli intrecci, le righe e i velluti, in un interessante gioco di sovrapposizioni volto a rievocare il ricordo delle vacanze estive in Versilia.

Francesca Navari