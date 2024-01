Laudicino tour: "Dialogherò in tutta Italia"

Maurizio Laudicino, manager sportivo e per anni direttore della Capannina, è pronto per una nuova sfida. Dopo la recente con l’esperienza nel salotto televisivo di “Uomini e Donne”, si trasferirà in mezzo alla gente per dar vita a una social community che ormai ha superato quota 40 mila. Di qui il progetto “For People”, nato con la collaborazione di Linking agency di Roma, IB communication, Davide Angeli make up company e Lorenzo Pugnanoni di Lollo Magazine di Ancona. "Ho messo a disposizione la mia mail ([email protected], ndr) per dare la possibilità a tutti di scrivermi e raccontarmi le loro storie, i progetti, i bisogni e i desideri. Il secondo passo sarà mettere in piedi un team itinerante che percorra l’Italia da nord e sud per raccogliere direttamente a casa loro le storie di queste persone per creare una piattaforma social"