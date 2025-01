L’attività degli agenti. Oltre 70mila multe e più di 800 incidenti : "Ecco i nostri numeri"

Le divise blu, fresche di stiratura. I cavalli tirati a lucido. E un senso di appartenenza che si respira nell’aria. Ieri mattina, per San Sebastiano – patrono delle polizie locali – il Comune ha festeggiato la Municipale con una messa solenne nella chiesa di Sant’Andrea, alla presenza del sindaco Giorgio Del Ghingaro, del vice Valter Alberici e del delegato alla sicurezza, l’ex questore Maurizio Manzo.

Dopo la funzione, i vertici dell’amministrazione e gli agenti della polizia locale si sono radunati a Villa Paolina, dove la comandante del corpo Iva Pagni ha rievocato il lavoro svolto nel corso del 2024 presentando i dati relativi alle varie attività di cui si occupa la Municipale.

Tra i dati rilevati c’è quello dell’aumento degli incidenti stradali rispetto al 2023: in tutto 807 (+26) di cui 379 con lesioni a persone (4 incidenti con esito mortale per 5 persone e 428 con solo danni alle cose). In merito a questo la comandante ha sottolineato il lavoro degli agenti del reparto, coordinati dall’ispettore Ravazzano, che intervengono spesso in situazioni estremamente delicate ma sempre con grande professionalità.

E poi il nuovo "Regolamento di Polizia e Decoro Urbano", grazie al quale sono state individuate sul territorio comunale 12 aree "in cui è vietato porre in essere fatti o condotte che, attraverso la propria presenza, lo stazionamento o l’occupazione di spazi impediscano, limitino o rechino disturbo ai fruitori delle stesse". In tutto sono stati redatti 42 provvedimenti di allontanamento dal territorio comunale (i Dacur, detti anche ’daspo urbani’) da piazza Cavour, piazza D’Azeglio e piazza Mazzini per bivacchi, ubriachezza molesta e attività di parcheggiatore abusivo.

Di fondamentale apporto anche il sistema di videosorveglianza che è attualmente composto da 58 telecamere che verranno presto incrementate da ulteriori 14, che consente una maggiore cooperazione fra le Forze dell’ordine operanti sul territorio e la cui centrale operativa è sotto il controllo diretto della Municipale.

Per quanto riguarda il personale, l’anno appena trascorso ha visto la nomina di 4 nuovi funzionari che hanno assunto la responsabilità di altrettante unità operative e 10 nuovi agenti a tempo indeterminato. Il personale attualmente in servizio consta di 86 unità, fra cui 4 agenti a tempo determinato.

Tra i dati più significati, quello delle multe. In tutto le sanzioni sono state 74.992 (52.271 nel 2023) per violazioni al Codice della Strada, per un introito di 2.480.593,76 euro (circa mezzo milione in più rispetto all’anno precedente). Si segnalano in particolare 7.935 sanzioni per divieti di sosta, 14.243 per divieto di sosta per pulizia meccanizzata strade; 1.546 per eccesso di velocità; 177 per mancata copertura assicurativa obbligatoria; e 643 per omessa revisione del veicolo. Fondamentale il lavoro dell’unità operativa di lotta al degrado, con 60 pratiche evase riguardanti segnalazioni di problemi afferenti la sicurezza, il degrado, le occupazioni abusive, lo spaccio di stupefacenti. Si segnalano in particolare 48 sequestri di sostanze stupefacenti (il triplo rispetto al ’23), di cui 3 di natura penale.

In tutto sono 95 invece gli interventi per abbandono di rifiuti ed errato conferimento. In alcuni casi si è trattato di inerti abbandonati nei terreni a formare mini discariche per le quali si procede penalmente. Da segnalare anche l’attività dell’Annonaria, che ha rivolto particolare attenzione alla tutela dei minori per quanto riguarda la somministrazione di sostanze alcoliche, soprattutto nel periodo del Carnevale (2 le violazioni di natura penale rilevate). Dato singolare: sono 545 gli oggetti smarriti a Viareggio nel corso del 2024: due al giorno di media.

DanMan