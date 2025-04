l’asse passa a nord dello stadio?. L’ipotesi torna a farsi concreta

Asse di penetrazione a sud dello stadio? Non è così scontato, anche per la ‘resistenza’ che potrebbe opporre il parco in quanto l’area in questione è considerata ormai dal 2008 come area di interesse europeo. Quindi riprende corpo l’ipotesi a nord dello stadio attraversando non più il parco, ma la viabilità ordinaria del quartiere. Ieri mattina quest’ipotesi è stata balenata in Regione in sede di commissione Ambiente. "Non è escluso che l’asse di penetrazione passi a nord dello stadio, utilizzando la viabilità ordinaria, dipende da quanto emergerà in sede di valutazione paesaggistica dei tracciati". Lo ha dichiarato Marco Ierpi, responsabile del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, a seguito di precisa domanda del consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini.

"Insomma, rispetto a quanto pareva essere emerso a seguito di altro approfondimento in sede di Commissione Controllo – ha detto lo stesso Baldini – tutto è ancora in alto mare rispetto alle scelte del tracciato di questa infrastruttura così importante per la nostra comunità portuale e per lo stesso quartiere della Darsena. È evidente che questa situazione mi preoccupa perché davo per scontato il passaggio a sud dello stadio, seppure nella ridotta modalità non carrabile come invece la Lega avrebbe voluto e riterrebbe assolutamente necessario anche nell’interesse di uno smaltimento del traffico del quartiere e di una viabilità più sicura".

La precisazione del dirigente regionale è emersa a seguito di un’osservazione di Baldini riguardo il dettato dell’articolo 22 del collegato "che, a mio avviso sorprendentemente – spiega il consigliere del Carroccio – prevede come il contributo di 7 milioni di euro sia previsto per la realizzazione del primo lotto dell’asse di penetrazione verso l’area portuale, mentre mi aspettavo si parlasse di terzo lotto e comunque non certo di primo lotto che risulta essere già stato realizzato". Il dirigente Ierpi ha riconosciuto la fondatezza di questa eccezione sollevata da Baldini. "Sarebbe più completo infatti – conclude Baldini la dizione “primo lotto del tratto di completamento” dell’asse di penetrazione fino all’area portuale e che la precisa definizione di quel tracciato si assumerà con l’adozione della variante urbanistica".

