L’Asd Inic travolge 5-3 il Box ’86. E vince il torneo ’Uniti contro la Sla’

LIDO DI CAMAIORE

Va all’Asd Inic la 13ª edizione del torneo “Uniti contro la Sla“, di calcio a 5, svoltosi al CTL di Lido di Camaiore. Superato 5-3 il Box ’86, campione in carica, in una finale bella e combattuta e che ha messo di fronte le due squadre che meglio avevano figurato in tutta la kermesse.

Le due finaliste sono arrivate all’atto conclusivo dopo un percorso netto, culminato con i successi nei rispettivi gironi e con le vittorie, rispettivamente, nei quarti contro Nyf Parrucchieri Marta e Raimon ed in semifinale contro Farmacia Moderna (ai rigori dopo il 3-3 dei tempi regolarmentari: Angeli-Cheli-Minichino/Faccioli 2-Gigante) e Los Pollos Hermanos (2-1 Vizzoni-Castini/Amadei). Finale, come detto, combattuta ma che l’Inic ha sempre avuto il merito di condurre. Finito 2-2 il primo tempo, poi nella ripresa i ragazzi di Peirone hanno allungato in scioltezza fino al 5-2, subendo la terza ininfluente rete solo nel finale.

"Con questo bel successo – dice Bruno Peirone – chiudiamo il cerchio. Questo era rimasto l’ultimo torneo di calcetto che ancora non avevamo vinto". Soddisfazione anche per gli organizzatori: "Anche in questa occasione siamo riusciti a raccogliere ben 3mila e 500 euro, da donare ad AISLA Toscana Nord Ovest. Ringraziamo gli sponsor, le squadre partecipanti e le famiglie accorse a vederci".

Sergio Iacopetti