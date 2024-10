L’artista Alfio Bichi terzo alla Grolla d’oro

Ennesimo riconoscimento per l’artista Alfio Bichi (nella foto) e di riflesso per la Versilia. L’artista di Retignano si è infatti classificato terzo alla 45ma edizione del premio internazionale “Grolla d’oro“, con la cerimonia che si è svolta sabato a Giavera del Montello (Tv). Bichi ha stregato la giuria grazie a un dipinto dalle tinte oniriche sebbene immerse nella realtà quotidiana. Questo importante premio arriva dopo la recente ed ennesima partecipazione di Bichi ad Erto nell’eco museo del Vajont, in cui i migliori scultori del legno si incontrano e si confrontano, con l’artista versiliese che ha avuto il piacere di dialogare anche con Mauro Corona, artista e scrittore di fama.