L’arte inclusiva “Tarabaralla“ al Teatro Jenco

Un esempio di come l’arte possa diventare elemento di unione e inclusività, “Tarabaralla - Ci vuole coraggio per lasciarsi“, l’ultimo spettacolo della compagnia inclusiva livornese “Mayor Von Frinzius“, che andrà in scena mercoledì 18 dicembre, alle 21, al Teatro Jenco. Coprodotto con la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, è frutto del lavoro di un intero anno di laboratorio teatrale e porta la regia di Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini, con la direzione di Francesco Pacini e a calcare il palco saranno circa sessanta attori, disabili e non, di qualsiasi fascia d’età a partire dai 16 anni, alcuni dei quali sono stati i protagonisti dello spettacolo Up & Down insieme a Paolo Ruffini.

La rappresentazione, organizzata dai Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Molazzana e parte del progetto di inclusione promosso dal Bando Turismo con la compartecipazione dei fondi vinti dal Bando Spettacoli dal Vivo 2024 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si sviluppa come la scaletta di un concerto pop, nella quale monologhi emozionanti si alternano a coreografie e divertenti sketch e dove centrale è il tema dell’abbandono, esplorato in diverse ed affascinanti sfaccettature, ma sempre con la voglia di guardare avanti e lasciare il peggio alle spalle.

Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito; è possibile prenotarsi scrivendo una mail a [email protected] oppure con un messaggio whatsapp al 327-0934186.