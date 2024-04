“L’arte in cucina“. Il gala dedicato al buon cibo

Quando l’arte incontra la cucina esplode il gusto, ma anche la bellezza estetica. Un binomio che ormai suona sempre più sovente e che, in ben sette edizioni, viene raccontato nella collana edita da Mondadori, intitolata non a caso “L’Arte in cucina, gli artisti incontrano gli chef”, nata da una geniale intuizione dell’artista versiliese Domenico Monteforte, per presentare ilconnubio tra armonia, odori, sapori, colori ed eccellenze artistiche. Oggi al Principino, si incontreranno artisti, chef e molti dei protagonisti delle varie pubblicazioni per dar vita ad una serata di gala dedicata all’arte, alla cucina e al buon cibo, ma soprattutto per festeggiare i sette anni della fortunata collana che ha ispirato anche un format televisivo condotto da Nilufar Addati. Tra talk, musica, degustazioni e prelibatezze culinarie con il ricco menù studiato appositamente dallo chef Lorenzo de Vivo Martini, la serata si presenta ricca di colpi di scena e apre la ricca stagione di eventi del Principino di Viareggio, oltre che ribadire il grande successo editoriale de “L’arte in cucina“, prestigiosa collezione che a breve si arricchirà dell’ottavo volume dedicato questa volta al pesce in tutte le sue sfumature. Sarà condotta da Guendalina Cappellano, Domenico Monteforte e Fabrizio Diolaiuti, giornalista, scrittore e conduttore televisivo.

Tantissimi gli ospiti presenti all’evento, tra cui artisti, pasticceri, chef, scrittori e giornalisti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni di diversi comuni della Versilia.

E.P.