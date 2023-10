L’arte delle emozioni. Personale di Federigi

Da domani la Galleria Seravezziana ospita, per un mese, la mostra “Costellazioni familiari, dalla scena alla materia“ dell’artista versiliese Tamara Federigi (in foto). L’inagurazione è alle 17.30 a seguire si organizzano appuntamenti con esperti nel settore olistico per incontri formativi e di confronto. Ingresso libero.