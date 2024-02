L’arte del ’900. Due interpreti allo specchio

Oggi alle 16 si inagura la mostra dedicata all’artista Pier Tancredi De-Coll’ (nella foto) curata da James Castelli. L’evento prevede anche l’esposizione di opere selezionate di Mario Schifano creando un ideale ponte generazionale tra due interpreti significativi dell’arte contemporanea. De- Coll’, l’artista che narra la vita attraverso i non volti, in cui lo spettatore può riconoscersi e che predilige raffigurare immagini tratte dal subconscio e Schifano, una figura eccentrica e dalle mille sfaccettature, che ha incarnato magistralmente le inquietudini del suo tempo. Tancredi, nato a Torino nel 1959 ha iniziato il suo percorso artistico nello studio del pittore Serafino Geninetti, emergendo nel panorama nazionale come vignettista per importanti quotidiani. La sua versatilità artistica si è espressa, non solo, attraverso collaborazioni interdisciplinari con scrittori e artisti, ma anche con pubblicazioni di disegni e poesie. Innumerevoli le sue mostre personali che lo hanno affermato nel panorama artistico italiano. Mario Schifano, figura chiave del panorama artistico del XX secolo nonché artista di fama mondiale, è conosciuto per il suo ruolo pionieristico nel postmoderno. Le sue opere, che spaziano dalla pittura alla fotografia, alla videoarte, offrono una lettura critica della società contemporanea e del rapporto tra uomo e tecnologia. A Villa Bertelli saranno esposti alcuni suoi lavori provenienti dalla collezione privata Art & Design. L’evento è stato promosso da James Castelli, gallerista romano e co-direttore artistico del Magazzino delle Muse di Ancona. Ingresso libero. Orario: tutti i giorni i dalle 16 alle 19.