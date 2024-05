L’arte del 2025 sarà firmata da Tincolini

Lo scultore Filippo Tincolini, fautore della fusione fra i più tradizionali metodi di lavorazione del marmo e le tecnologie di ultima generazione, fino all’Intelligenza Artificiale, sarà il protagonista della prima, grande mostra diffusa del 2025 a Pietrasanta. Le opere di “Human Connections”, questo il titolo del percorso espositivo, approderanno nelle piazze Duomo e Carducci e all’interno del Complesso di Sant’Agostino da febbraio a maggio del prossimo anno, con un ampio palinsesto di iniziative collaterali. "Non sarà solo una mostra ma l’occasione per una riflessione completa sulle potenzialità e il futuro della produzione artistica – spiega il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Giovannetti – le opere porteranno a esplorare la sostenibilità, la trasformazione e la ricerca, le relazioni fra esseri umani e il loro rapporto con l’ambiente e il tempo; poi un video immersivo e una galleria fotografica offriranno una prospettiva più intima sul percorso che ha portato Tincolini a pensare “Human Connection”; ancora, una tavola rotonda sullo stato dell’arte e della scultura fra Carrara e Pietrasanta, con la partecipazione di artisti, artigiani e critici". Le piazze e le sedi espositive del centro storico accoglieranno sculture dalle forme classiche, dove fiori e foglie “sbocciano” con prepotenza o spiccano le sembianze dei supereroi contemporanei; corpi stretti da corde e bende, metafora delle restrizioni imposte a un individuo; animali che assumono ruoli e situazioni prettamente umane e fusti di petrolio accartocciati e dismessi. L’artista donerà alla città “Spaceman”, scultura in bronzo alta 3 metri su basamento in marmo della serie “Flowered Soul”. L’evento sarà presentato in anteprima a dicembre all’Art Basel di Miami Beach, la fiera internazionale d’arte contemporanea del Nord America.