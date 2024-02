L’Arena Metato non vuole abdicare. Rinviate sei gare

La pioggia battente stravolge il calendario Uisp del campionato con due sole partite delle otto in programma. Due partite che, però, hanno confermato in toto sensazioni oramai divenute certezze. La prima è che i campioni in carica dell’Arena Metato non hanno la benché minima voglia di abdicare. Contro l’Hotel Virginia è un 2-0 firmato Amdiaze-Bozzi, con un gol per tempo. “In un campo pesantissimo - commenta Gianluca Franchi - abbiamo sempre tenuto le redini del gioco in mano”. Parole confermate da Stefano Valenzi dell’Hotel Virginia, che però si lamenta per un certo nervosismo dimostrato dai pisani: “Sono molto forti, peccato però l’abbiano messa sulla rissa. Non ce ne era onestamente bisogno”. L’altra certezza è che, dopo anni di campionati nelle retrovie, stavolta l’Mb Team punta decisa ai playoff. Contro l’Unione Quiesa Orange, in uno scontro diretto, è un bel 3-0 firmato Viviani, Signorino e Mulinacci. “Grande prestazione - sottolinea la bandiera Giovanni Berlingeri - e vittoria meritata. Possiamo dire la nostra fino in fondo”. Classifica: Arena Metato 40; Torcigliano 35; Discobolo Croce Verde 30; GO I Passi 77 e Mb Team 27; Tdl Soccer 26; Unione Quiesa Orange 23; Hotel Virginia e Lube Viareggio 21; Bellariviera 19; Real Nocchi 16; Msa Force Diavolo 14; Villa Diletta Bayern Versilia 13; Ctz Imballaggi Francè, Terrinca e Piano di Mommio Manu 10; Nuovo Mondo Fitness 0.

Sergio Iacopetti