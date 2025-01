L’archivio Gaber. Le riprese video fatte in Versilia

Quattro ore di registrazione con il meglio del repertorio di Gaber e Luporini, registrate, proprio per volontà del Signor G, nel 1991, al Teatro Comunale di Pietrasanta. Una testimonianza, di quel Teatro Canzone, che ancora vive, nel pensiero di Gaber Luporini e in quei video che, online dal primo gennaio, vanno ora ad arricchire il nuovo archivio dedicato a Gaber, proseguendo il progetto della Fondazione che, dalla sua costituzione, ha permesso di preservare e valorizzare materiali che coprono tutta la carriera del cantante, dal suo debutto discografico nel 1959 fino alla sua scomparsa nel 2003 a Camaiore.

Con questo ulteriore contributo, che ripercorre quella circostanza in cui, per la prima volta, Giorgio Gaber ha pensato e impostato il suo teatro appositamente per la ripresa video e perché il Teatro Canzone potesse esistere e durare nel tempo, il sito della Fondazione diventa una vera e propria piattaforma audiovisiva, un viaggio esclusivo nel mondo del cantante. E un’iniziativa che renderà possibile al pubblico di accedere facilmente, con successive novità e arricchimenti inediti, all’immenso patrimonio artistico e culturale e all’enorme archivio, dichiarato di interesse culturale dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, a portata di click totalmente innovativo e realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo e grazia al supporto di Rai Teche.