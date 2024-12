L’appello di Nati liberi: "Adottate un nonnino"

Il vero amore non ha età e non si pone limiti. Non solo tra gli umani, ma anche nei confronti degli amici a quattro zampe che riscaldano il cuore in maniera incondizionata chiedendo di essere semplicemente ricambiati anche se il loro pelo comincia a imbiancarsi al pari dei nostri nonni. È questo il senso dell’appello che l’associazione “Nati liberi“, da tanti anni custode del rifugio per cani in via Saponiera (zona Portone), lancia in vista del Natale. Le adozioni effettuate ogni anno dai volontari sono sempre molto numerose – in media un centinaio – e potrebbero diventare ancor più speciali.

"Quest’anno per Natale abbiamo deciso di lanciare la campagna ’adotta un nonnino’ – scrive l’associazione – nella speranza che si eviti la consueta corsa all’adozione, o addirittura acquisto, di un cucciolo da mettere come un pacco sotto l’albero per poi accorgersi di non essere in grado di gestirlo. I canili sono pieni di cani abbandonati che aspettano la loro seconda occasione. Tra questi, in un momento magico come quello del Natale abbiamo pensato di dare visibilità agli ultimi degli ultimi, ossia ai cani abbandonati tanti anni fa e che in gabbia sono invecchiati, dimenticati tra altre centinaia di disgraziati. Abbiamo quindi trasformato un recinto in una accogliente ’rsa’ piena di cuccette e coperte calde e poi abbiamo organizzato l’arrivo di diversi cagnolini anziani tramite le nostre volontarie della Campania. Sabato i nonnini sono stati accolti al nostro rifugio con una festicciola di benvenuto – concludono – e ora cerchiamo per ognuno di loro una famiglia che, dopo una vita fatta di nulla tranne la gabbia e il cemento, faccia conoscere loro l’amore e il calore di una casa".

d.m.