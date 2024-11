L’appello della consigliera Baldini: "Basta rimpalli o sarà commissariamento"

"La Costa apuo-versiliese e le sue valli limitrofe non possono certo aspettare i “rimpalli” e la stagnazione politica per arrivare alla costituzione della nuova assemblea consortile del consorzio 1 Toscana Nord che è stata eletta dai cittadini più di un mese e mezzo fa". La consigliera di Difendiamo il territorio, Maria Teresa Baldini parla di "rischio di commissariamento di un ente pubblico-economico". "Ciò avviene – domanda – per incapacità organizzative o per una volontà viste le polemiche che stanno emergendo attraverso i media? Ad oggi il Consiglio autonomie locali dopo due riunioni andate deserte non ha ancora deliberato i nomi dei sindaci che faranno parte dell’assemblea consortile con Consorzio 1 Toscana nord che deve avvenire entro 60 giorni dalle elezioni. Mi chiedo perché arrivare con il fiatone per giungere a una quadra? Denuncio questo incompreso ritardo che non può solo che far male al territorio e alimentare polemiche. L’acqua non aspetta le beghe politiche e nemmeno le incompetenze gestionali. Occorre responsabilità da parte di tutti e la buona politica dovrebbe rispettare le finalità del consorzio. Mi aspetto un repentino e urgente cambio di rotta".