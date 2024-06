Lapideo, siglato l’accordo. Ai lavoratori 1.330 euro

Buone notizie per i lavoratori del lapideo. Alla sede di Confindustria Toscana Nord i sindacati e l’associazione industriali hanno sottoscritto il verbale d’accordo che definisce il premio di risultato relativo al 2023 per circa 1.000 lavoratori nella provincia di Lucca impiegati in cave e laboratori della trasformazione che applicano il contratto provinciale delle lavorazioni del marmo e delle pietre ornamentali. Ai lavoratori sono stati riconosciuti 1.328 euro, di cui 619,74 già stati anticipati nel 2023 e i restanti 708,26 da erogare con la retribuzione di giugno. In merito invece al parametro ore lavorate-ore lavorabili, ciascuna azienda provvederà a liquidare l’importo maturato con la retribuzione del prossimo ottobre. "Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto – dicono Daniele Battistini Fenaul-Uil, Lorenzo Sichei Filca-Cisl e Michele Mattei Fillea-Cgil – in linea con lo scorso anno ma con un lento e progressivo aumento. L’auspicio è che ci si possa stabilizzare su certi valori".