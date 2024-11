L’apericena benefico per l’Aipd. Stasera alla Capannina del Marco Polo

Un aperitivo in musica, per sostenere i tanti progetti dell’Aipd Versilia. È a favore dell’Associazione italiana persone down, la onlus nata nel 2009 su impulso di alcune famiglie per creare una rete di solidarietà sui cui costruire la strada per l’inclusione, e cresciuta negli anni insieme ai suoi obiettivi, che la “Capannina“ di Viareggio ha deciso di dedicare una serata di festa. L’appuntamento è per questa sera, nella storico locale di via Marco Polo, dove l’apericena benefico sarà accompagnato dal ballo con orchestra. Dalle 20, e per una notte all’insegna della condivisione e della felicità, si spalancheranno le porte dell’iconica pista, che subito dopo la guerra, grazie a Sergio Bernardini, ha fatto la storia della città. Qui, oltre al Premio Rèpaci che premiò postumo Antonio Gramsci nel 1947 per le sue “Lettere dal carcere“, nel 1948 e 1949 si svolse il Festival della Canzone Italiana, trasferito poi a Sanremo. E allora "Unitevi a noi – è l’appello a partecipare dell’Aipd –, perché insieme possiamo fare la differenza"