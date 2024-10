L’antico ponte di Pruno. Lavori per metterlo al sicuro

È uno dei ponti più caratteristici e antichi delle vallate delle Alpi Apuane. È stato realizzato nel 1.830 ed è a forma di “schiena d’asino”: un gioiello architettonico costruito con pietre locali (anche Pietra del Cardoso) posate e murate alla perfezione e al cui centro, sulla spalletta, si trova una piccola edicola contenente l’effige in marmo bianco di San Francesco. Oggi però il Ponte di Pruno (questo è il suo nome) rischia di essere compromesso per un lento movimento di frana, a fianco, che ha provocato un’importante crepa nella struttura, che negli anni si è aggravata. Al momento il ponte (monitorato dai tecnici dell’Unione dei Comuni della Versilia) non è a rischio cedimento, tuttavia senza interventi immediati la situazione potrebbe andare peggiorando. Il progetto, realizzato dai tecnici dell’Unione dei Comuni della Versilia, ha ottenuto il parere positivo della conferenza dei servizi. I lavori, per 35mila euro derivanti dal “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”, saranno affidati a breve (entro novembre è previsto l’inizio dell’intervento) e dovrebbero durare circa un mese. Il cantiere non ostacolerà il passaggio, dato che riguarderà il versante adiacente a monte. "Si tratta – spiega il sindaco Maurizio Verona – di un altro intervento teso a sostenere sia la sicurezza dei versanti e dei percorsi escursionistici sia a contribuire al turismo lento"