L’anno della Brancagliana È suo il carro più bello Strettoia fa cinquina nelle mascherate

di Daniele Masseglia

I fuochi d’artificio in piazza Matteotti e l’immancabile “We are the champions“ dei Queen hanno salutato, ieri pomeriggio, la strepitosa vittoria della Brancagliana nei carri e di Strettoia nelle mascherate. Un finale col botto per il Carnevale pietrasantino 2023, ma soprattutto per le due contrade. I rossoblu della Brancagliana erano ubriachi di gioia e c’è da capirli: il carro “Brancagliana show“ ha portato il quarto sigillo in 20 anni di manifestazione, senza contare, sempre quest’anno, il primo posto nelle scenette dialettali della “Scartocciata“ e il terzo nelle canzoni dello “Sprocco“. Il maxi pagliaccio non a caso era tra i favoriti grazie alle sue dimensioni e alla notevole espressività del personaggio. Alla fine la Brancagliana l’ha spuntata con 166,5 punti, seguita sul podio da Antichi Feudi (146) e Marina (137,5), un terzo posto che a Tonfano e dintorni è stato mal digerito. "Ci speravamo – esulta il presidente della Brancagliana Mario Chelli – e devo dire che quest’anno meglio di così non poteva andare".

Pochi punti di differenza invece sul podio delle mascherate, con Strettoia che infila la sua quinta vittoria di sempre finendo così in testa all’albo d’oro generale. Merito di “Shhh... trettoia“, tributo in bianco e nero agli anni ’20 capace di totalizzare 111,5 punti. "Quest’anno avevamo rischiato di non partecipare – spiega il presidente Alessandro Biagi – e infatti non avevamo il carro. Ma con impegno e passione ci siamo riusciti e abbiamo vinto: un grazie di cuore a Lorenzo, il nostro trascinatore, alle sarte, al gruppo di ballo e alla Pro Strettoia". Al secondo posto, anche stavolta, gli Antichi Feudi (106,5 punti), con il presidente Gianfranco Biagi che si è dichiarato "abbastanza contento", e al terzo Africa-Macelli, vincitore in carica (104,5), con il presidente Alessandro Mancini che ha sottolineato l’importanza di essere ripartiti dopo il Covid. Che è stato poi il messaggio finale del sindaco Alberto Giovannetti e dell’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci. L’appendice dell’edizione 2023 si terrà dal 24 maggio al 23 giugno allo stadio comunale “XIX Settembre“ con il Torneo di calcio delle contrade, l’anno scorso vinto da Marina.