L’Amore (senza tempo) è da prima pagina

Altro che social. L’amore è da ’prima pagina’. Prova ne sono le centinaia mail che abbiamo ricevuto non appena vi abbiamo invitato a inviarci i vostri messaggi d’amore per San Valentino. Pensiero senza tempo e senza età, visto che a scriverci non solo siete stati tantissmi, ma anche di tutte le età. Perché l’amore è senza tempo. Ma ecco i vostri messaggi.

Buon San Valentino Maila che questo messaggio possa consolidare il nostro amore sia in Erboristeria Quadrifoglio dove lavoriamo, sia ovunque ci troviamo. Ti Amo Henry

Al mio amore Kiara, volevo fare gli auguri e dirgli che senza di lei sarebbe impossibile andare nella direzione giusta.

X sempre FP

Quando saremo vecchi e mi dirai cone siamo arrivati fino a qui, io ti risponderò. Perché invece di urlare parlavamo. Invece di scappare cercavamo soluzioni. Tutto o niente era di noi due. Si piangeva e si rideva insieme. Perché l’amore con il tempo è aumentato sotto forma di affetto che non muore mai. A Claudio per i nostri 53 anni di matrimonio.

Cristina Zanaboni Bicicchi

Maria Luisa con Te ho vissuto e vivo un Sogno meraviglioso....dal quale non voglio svegliarmi Mai... Un abbraccio fortissimo grazie di esistere.

Questo è il mio San Valentino... niente frasi, solo date impresse nella mia anima sempre..L’amore non avuto... Ma dato per tutta la vita e oltre 250393; 09042004;161121.

Aurora, amore mio, non mi lascio sfuggire l’occasione per ripeterti che ti voglio un bene immenso.

tuo Francesco

Buon San Valentino a tutti i miei amori Federica, le mie sorelle Rossana e Betta, Greta e Gianluca mio moretto...

Michela

Tanti auguri a Piero da Grazia che lo ama da 29 anni ma soprattutto tanti auguri di buon compleanno. La mia porta è sempre aperta per te lo sai.

Alla moglie Daniela

L’ultimo pensiero,esile

come il profumo dei pini,

sgranato dalla devozione,

è per la moglie cara.

Stringe il suo sguardo

la commozione attenta

dei miei occhi

e nutrice

di ogni sicurezza:

in esso, più che mai,

diventa la sua dolcezza

amica dei miei versi.

Piero

Per Alessandra

20 anni insieme sei tutto quello che voglio.

Roberto

Amore mio, non lo convinci, perché fino a domani non possiamo dire nulla.

L’universo è pieno di di stelle, ma alcune brillano di una luce più intensa. Auguri di buon San Valentino a Loredana, Gessica, Loredana, Vittoriana, Paola e Manu dai loro mariti.

Sono trascorsi 53 anni: il primo bacio d’amore per San Valentino a Bergamo. Maria Antonietta dedica un pensiero d’amore a Franco. Augurando a tutti gli innamorati un viaggio che non finisca mai.

A Valentina auguri di un buon San Valentino da papà e mamma.