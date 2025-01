L’amico Giacomo. Riccio a teatro omaggia Puccini

Un’orchestra è un organismo vivente, composto da musicisti, cantanti, direttori, compositori: tante parte, senza le quali, però, lo spettacolo non esiste. E Giacomo, esperto macchinista, lo sa, di essere fondamentale, come l’orchestra che suona. Così come il compositore che l’ha creata e che accompagna il suo lavoro pratico e di cui porta il nome, Giacomo, come Puccini, a cui ’Il mio amico Giacomo’, spettacolo di Alessandro Riccio, alla sua quarta produzione musicale con l’Orchestra della Toscana, con i cui fiati e l’Ensemble di Archi sarà sul palco, andrà in scena domani alle 21 al Teatro dell’Olivo di Camaiore.

Il protagonista, appunto, è il macchinista Giacomo, tecnico di palcoscenico esperto: un uomo forte, pratico, introverso che però si emoziona al cospetto delle arie e dei personaggi in cui immedesimarsi, da Tosca, Madama Butterfly, Mimi, Schicci, Marcello, che lo distraggono e portano lontano e che ripercorrono la storia e le opere del compositore più “popolare“ di tutti.

Uno spettacolo, che ha debuttato nel 2024, proprio nell’anno in cui si celebravano i 100 anni della morte del compositore lucchese, forte della capacità di Riccio, di attore e cantante e trasformista comico, che riesce a rendere la musica colta a portata di mano, udibile per tutti, “popolare“, così come Giacomo Puccini è stato, e continua ad essere.