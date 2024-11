Lamentele al ritiro delle analisi: "Spiegate i motivi del disservizio"

VIAREGGIO

Il coordinatore Comunale di Forza italia, Vittorio Fantoni, ha scritto a Alessandro Campani di direttore responsabile della Zona Distretto Versilia per ricevere chiarimenti su un presunto disservizio che riguarda le cartelle cliniche. Scrive Fantoni: "Molti cittadini ci hanno interpellato lamentando il disservizio legato al ritiro delle analisi che vengono fatte al servizio Asl, all’unita operativa locale all’ex ospedale Tabaracci, poiché al momento del prelievo l’operatore richiede un indirizzo di spedizione e asserisce che le cartelle non verranno inserite sul fascicolo sanitario". Fantoni aggiunge "Da risposte date ad alcuni cittadini sembrerebbe che il motivo è un mancato funzionamento del sistema di interconnessione che regola il flusso di informazioni verso il fascicolo elettronico. Per questo motivo tramite il nostro rappresentante comunale del dipartimento sanità, avvocato Stefano Dalle Mura chiediamo ai responsabili del distretto sanitario i reali motivi del disservizio. L’avvocato Dalle Mura ha spiegato come la mancata introduzione delle analisi cliniche nel fascicolo sanitario elettronico è una palese violazione degli artt. 12, 25 comma 4 e 27 comma 4 del decreto ministeriale del 7.9.2023 e come la analisi cliniche sono tra quei documenti costituenti il nucleo minimo che la legge prevede siano contenuti nel fascicolo elettronico. Chiediamo all’amministrazione se è un problema temporaneo e se soprattutto è

stato implementato l’adeguato sistema di interscambio informazioni così come previsto dalle linee guida del settore riservandoci ogni opportuno intervento nei confronti delle istituzioni locali e regionali per tutelare i cittadini in una materia ed in un ambito così delicato".