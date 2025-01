Ladri svaligiano una casa e fuggono con 5 fucili

Ladri in fuga con una cassaforte carica di preziosi, per un valore di circa 7mila euro, e cinque fucili regolarmente detenuti. Il furto è avvenuto la sera dell’Epifania, intorno alle 20, nella frazione di Torre del Lago. Approfittando dell’assenza dei proprietari, usciti insieme alla canina Nina, i malviventi (almeno tre quelli che avrebbero agito) hanno sfondato la porta finestra dell’abitazione e, una volta dentro, hanno cercato ovunque. Nonostante il giorno di festa, e l’ora non troppo tarda, hanno avuto il tempo di mettere a soqquadro ogni stanza, di frugare negli armadi e nei cassetti, fin quando, forzando una porta, si sono trovati di fronte la cassaforte. Sono riusciti a smurarla, poi a caricarla su un mezzo e infine a fuggire facendo perdere (almeno per il momento) ogni traccia.

Adesso le vittime fanno appello ai residenti della frazione, e non solo: "Se qualcuno trovasse, abbandonata da qualche parte, una fuciliera blindata color verde scuro è pregato di contattare le forze dell’ordine". Già al lavoro per risalire all’identità della banda.