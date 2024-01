Ladri messi in fuga. Il Pd chiede sicurezza

Ancora un furto sventato grazie al tempestivo intervento dei proprietari di un’abitazione, con i ladri messi in fuga e la speranza che sia stato solo un episodio e non l’ennesima escalation. Lo scenario stavolta non è quello di Strettoia, ma di Valdicastello, con l’episodio avvenuto di notte nella zona della pieve di San Giovanni e Santa Felicita. Con la politica che si mobilita e avanza proposte. Due quelle contenute nella mozione del Pd: convocare in prefettura il Comitato per la sicurezza e aumentare, come deterrente, l’illuminazione pubblica non solo a Strettoia ma in tutte le zone in cui il servizio è carente favorendo i ladri.

"Sarebbe il caso – scrive la capogruppo Irene Tarabella – che il sindaco solleciti il prefetto, garante dell’ordine pubblico, affinché prenda provvedimenti. Il primo cittadino deve infatti convocare con urgenza il Comitato per la sicurezza in Prefettura e attivarsi, in quella sede, per chiedere e verificare un piano di vigilanza e di prevenzione e ogni misura atta ad incrementare la deterrenza contro furti e scippi. Se da una parte è necessario risolvere il problema dell’illuminazione nelle frazioni, in particolare Strettoia, installando nuovi punti luce nelle zone più carenti per creare un deterrente, dall’altra l’escalation di furti fanno pensare non ad episodi estemporanei di ladruncoli improvvisati bensì a una vera e propria organizzazione criminale che fa precedere ogni furto da una sistematica ricognizione delle abitazioni da scassinare, dei sistemi di allarme, persino con pedinamenti di persone anziane che escono dal supermercato e rientrano a casa. Il sindaco – conclude – deve attivarsi per garantire sicurezza e tranquillità ai suoi cittadini coordinandosi con gli enti preposti le forze dell’ordine".

d.m.