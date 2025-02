Ladri di nuovo all’opera. Porta il figlio all’asilo. Le rubano la borsa dall’auto

Il colpo dei ‘soliti ignoti’ fuori dalla scuola materna vicino alla chiesa della Badia: ieri ancora un furto veloce e mirato di una borsa in macchina. Un "triangolo delle Bermude", quello tra via Gusceri, via Andreuccetti e la Badia, dove spariscono borse, portafogli ed altro: bottini di soldi e valori che da mesi, anzi da qualche anno, vengono visti e presi durante le brevi assenze delle proprietarie. Un altro furto a danno di una mamma, che accompagna ogni giorno intorno alle 8.30 il figlioletto all’asilo Arcobaleno del capoluogo. Il fatto è accaduto ieri: la scena è la solita, quella dove lei si allontana velocemente dall’auto parcheggiata con il bimbo per mano e, nel giro del tempo necessario per affidarlo alle maestre, scambiare un saluto e tornare indietro, con la borsa lasciata incustodita che sparisce in un batter d’occhio dal sedile. Giorni fa stessa cosa per un altra mamma, ma episodi del genere ormai non sono nuovi. "Non ho fatto in tempo a tornare all’auto che la borsa era sparita": un ritornello usuale purtroppo. E portafoglio e documenti spariscono. Qui non esiste neppure lo scasso o la rottura dei vetri: nella zona del vicino cimitero della Badia invece, pare che i ladri, presumibilmente i soliti, si appostino all’ingresso posto dietro la chiesa e, appena scoprono qualcosa lasciato in macchina, spaccano il vetro e trafugano borse ed altro. Da tempo si pensa a ragazzi organizzati ed appostati in loco pronti al furto veloce per racimolare qualche soldo o valori da rivendere.

Isabella Piaceri