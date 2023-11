Ladri attivi a Bozzano. Colpite due abitazioni

Ladri di nuovo in azione sul territorio di Massarosa. Continua a salire dunque il numero delle segnalazioni relative a furti riusciti o anche solo tentati nelle frazioni massarosesi: l’ultimo episodio si è verificato a Bozzano nel tardo pomeriggio di domenica. I malviventi hanno visitato almeno due abitazioni: in un primo momento, hanno provato a entrare in una villa a ridosso del parcheggio di via Talenti. Per fortuna, i proprietari erano in casa e il colpo non è andato a buon fine. Stando a quanto riportano gli abitanti, i ladri sarebbero stati almeno in tre. Ma una volta individuati si sono spaventati e si sono dati alla fuga. A mettere in allarme gli inquilini della villa pare sia stato il rumore di una porta. A quel punto il proprietario è stato messo in allarme e ha avuto modo di notare i malviventi prima che potessero fare danni. Ma non si tratta dell’unica abitazione messa nel mirino dai ladri.

Un altro colpo è stato messo a segno in via del Colle, sempre del tardo pomeriggio di domenica. I malviventi si sarebbero introdotti dentro passando da una finestra. Dei fatti sono stati informati i carabinieri della stazione di Massarosa, sempre al lavoro per la prevenzione dei reati di questo tipo. Resta in vigile allerta dunque l’intero territorio di Massarosa: nelle ultime due settimane, i ladri hanno colpito prima nel borgo di Stiava, poi nella frazione di Piano di Mommio. E ora si sono spostati da tutt’altra parte, nella zona meridionale del Comune. Un fenomeno ricorrente, quello dei topi d’appartamento, che sembra procedere a folate: per settimane, o addirittura mesi, si registra la calma. Poi, all’improvviso, le visite dei ladri riprendono a macchia di leopardo su tutto il territorio di Massarosa.

RedViar