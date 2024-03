La Vetrina ospita pittura e scultura in “rosa“

La filiale del Banco Bpm, a Palazzo Panichi, in centro, ospita un altro evento di arte contemporanea internazionale. Da domani fino al 1 maggio la Vetrina ospita Antonella Scarfone Art Gallery di Pisa con una pittura di grande dimensione dell’artista Francoise De Felice e due sculture dell’artista Jana Büttner (foto). Una vetrina tutta al femminile dalla curatrice-gallerista fino alle artiste e ai soggetti delle pitture e della scultura. Nel periodo espositivo saranno presentate una grande tela e due sculture in resina e bronzo per trasmettere ua idea di mostra e una piccola panoramica sull’interpretazione del lavoro delle artiste. Dietro le opere delle artiste c’è quasi sempre una donna.