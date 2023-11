La Versilia si colora di luci . I tradizionali mercatini

Temperature in calo anche in Versilia, il Natale si avvicina con l’ aria di festa. Pian di Mommio, Stiava, Lido di Camaiore, Massarosa, Camaiore ospitano i tradizionali mercatini. Il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia affiancherà oltre al Comune di Camaiore anche quello di Massarosa per organizzare le iniziative. “Dopo il successo della scorsa edizione sono contento che Massarosa continui a collaborare con noi - dice Carlo Alberto Carrai, presidente del Consorzio di Promozione turistica della Versilia- ci mettiamo a disposizione anche delle piccole o grandi realtà che vogliono partecipare o portare il contributo. Siamo felici che il Consorzio è riconosciuto come strumento per far crescere l’offerta promozionale che anche quest’anno vedrà tanti appuntamenti in Versilia”. Si parte da Pian di Mommio che domenica vedrà tante iniziative promosse da enti locali con intrattenimento e animazione. L’8 dicembre a Stiava nella via centrale vicino alla Misericordia animazione per bambini, partecipazioni di scuole di danza e iniziative curate dalle associazioni. Dall’8 dicembre fino al 10 a Lido di Camaiore nella zona del Pontile bancarelle di Natale. Nel giorno dell’Immacolata sarà allestito il villaggio natalizio dedicato a Santa Claus che nel pomeriggio sarà a disposizione dei bambini che vorranno parlare con lui, dargli le letterine, ricevere piccoli doni e dolciumi o scattare una foto ricordo. Il 16 e 17 si accende il centro storico di Camaiore con il mercatino in piazza XXIX Maggio. Il 17 a Pian di Conca atmosfera natalizia nell’area intorno alla chiesa per finire il 23 e 24 dicembre a Lido di Camaiore. Aperte le iscrizioni per partecipare con un gazebo.