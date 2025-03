La Versilia piange Eleonora Giorgi . Al Forte l’intreccio degli affetti

Quasi come un magico catalizzatore, la Versilia ha rappresentato i due grandi punti di svolta di Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa ieri dopo aver fatto della battaglia contro la malattia una vera bandiera. A Forte dei Marmi infatti nel 1983 l’allora bionda lolita fu catapultata nel cinema cult partecipando a “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, dove incontò un aitante Massimo Ciavarro poi diventato suo marito. Su quella stessa spiaggia nel luglio scorso la Giorgi è tornata come commossa mamma e nonna per accompagnare il figlio Paolo Ciavarro nel giorno del "sì" al Maitò beach club. La Versilia è stata dunque la terra dei sentimenti per Eleonora Giorgi che fu ingaggiata dai fratelli Vanzina per il sequel del film ispirato alle vacanze anni Sessanta: e ancora è nella memoria collettiva l’interpretazione della fascinosa Tea Guerrazzi, una donna in cerca di uomini ricchi, seduta davanti al bancone bar della Capannina in atteggiamento snob con il cagnolino sottobraccio. Una rappresentazione così incisiva che le permise di conquistare il grande pubblico e di assicurarsi una serie di ingaggi di successo.

Lo scorso anno il figlio Paolo ha affrettato la data delle nozze con l’influencer Clizia Incorvaia proprio per avere sua mamma ad affiancarlo nel giorno più importante. Era noto a tutti che il tempo era contato. Prima le formalità (segretissime) in municipio a Forte dei Marmi, poi a luglio la festa annunciata al Maitò, tutta ispirata ai colori bianco e azzurro. Ed Eleonora Giorgi, già sottoposta alle terapie, arrivò sorridente con occhiali ed un grande turbante blu, seguita dalle telecamere Mediaset e corteggiata dai paparazzi che hanno veicolato ovunque quel dolce bacio sulla fronte che rivolse alla sposa. Un party blindatissimo da 100 invitati illustri, tra cui la biondissima Justine Mattera, tanti volti del Grande Fratello e Patty Pravo che alla fine sera serata regalò un suggestivo fuoriprogramma intonando brani evergreen come Dimmi che non vuoi morire, La bambola, Se perdo te, Pazza idea e Pensiero stupendo con un romantico bello dei novelli sposi. E’ stata l’ultima ed importante occasione pubblica a cui Eleonora Giorgi ha partecipato, prima di ritirarsi a casa dove ha effettuato periodici collegamenti con "Verissimo" per raccontare il progredire della malattia. Con la struggente consapevolezza di calcare l’ultima scena.

Francesca Navari