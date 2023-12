"La vera bontà resta il croquembouche"

Una tradizione da vecchi pasticceri, quella che porta avanti la Pasticceria Gambalunga, una delle migliori della città e della regione. Un locale di fine ‘800 che ha ancora in sé lo stile di quell’epoca, e che trasmette tuttora la sua storia. L’interno elegante e gli arredi in legno conservano l’impalcatura magica di inizio 900. E il bancone, ricco di prodotti di pasticceria, dolce come salata, mantiene vivo il legame con i sapori e i gusti della tradizione e della cultura della città. Un legame alimentato dalla passione e dall’amore che i titolari, Fabrizio Benassi e la sorella Sabrina, mettono nel loro lavoro. In laboratorio come al pubblico. Un pubblico che affolla la pasticceria non solo per la colazione, ma anche per prenotare, per un ghiotto San Silvestro, i prodotti della famiglia Benassi. "Sarà un Capodanno, se come il Natale in cui molti ristoranti erano chiusi, in cui prevediamo che i festeggiamenti saranno per lo più nelle case dei viareggini" racconta Fabrizio Benassi. E proprio con questa previsione la pasticceria Gambalunga ha cercato di provvedere a tutte le richieste dei clienti: dalle tartine con salmone e caviale, i vol au vent farciti con salsa tonnata o salsa di carciofi, ai salatini misti con prosciutto, würstel, valdostane e pizzette. Fino al famoso croquembouche di Gambalunga, dolce dellfesta di Natale e dell’ultimo dell’anno, e che è sempre un successo tra gli avventori della pasticceria, così come anche la produzione dei ricciarelli. "Per non parlare poi del panettone gastronomico – aggiunge Benassi – che è per noi un grande lavoro ma anche un’immensa soddisfazione, viste le ordinazioni di questo fine anno, dalle 15 alle 20, e che ci dimostrano l’affetto dei clienti".