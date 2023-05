La terza età Chiusura d’anno dell’Università

Domani alle 15.30 al Teatro Jenco l’Università della Terza Età, Unitre Viareggio-Versilia, organizza il saggio di fine anno. La cerimonia è un importante momento di incontro per i numerosi soci dell’associazione per fare il punto sulle molte iniziative che hanno caratterizzato l’ anno accademico, il primo dopo la emergenza Covid, l’occasione per un saluto prima della pausa estiva, ma anche per tracciare le linee base del programma del prossimo anno. L’Unitre Viareggio Versilia, il presidente Paolo Fornaciari (foto) e il consiglio direttivo, nella consapevolezza del ruolo importante dell’associazione che vanta il maggior numero di iscritti tra le realtà culturali della Versilia, assunto negli anni anche grazie all’apporto del qualificato corpo docente, docenti universitari, giornalisti e esperti del settore, estendono l’invito ai cittadini per pubblicizzare l’attività dell’associazione. Per questo il saggio ha la la valenza di un momento di informazione e di promozione della campagna di tesseramento che partirà a settembre. Il programma del “Saggio di fine anno“, introdotto da Fornaciari, prevede l’esibizione di Natalia Valli, soprano, che si esibirà con la partecipazione di alcuni membri della Schola Cantorum, l’“Inno nazionale dell’ Università della Terza Età“ e “Un bel di vedremo“ tratto da Madame Butterfly di Giacomo Puccini. Seguirà uno spettacolo del Laboratorio teatrale dell’Unitre che presenterà alcuni “Pezzi d’autore“, regia Clara Piscopo, con l’esibizione di Lisa Puccinelli, Franco di Carlo, Giancarlo Ghiselli, Loretta Madrigali, Isabella Lascialfari, Laura Moi, Carla Masi,Rolando Abbarchi, Aurora Scarfantoni. Ingresso gratis.