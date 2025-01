La tassa di soggiorno. Tesoretto da 70mila euro

Ammonta a circa 70mila euro il “tesoretto“ della tassa di soggiorno raccolto dal Comune di Massarosa (che l’imposta l’ha introdotta nell’estate del 2022) nell’anno appena archiviato. "Nel conteggio manca ancora da definire con precisione l’ultimo trimestre del 2024, ma la cifra – anticipa già l’assessore al turismo e al marketing territoriale Fabio Zinzio – è sostanzialmente questa".

E con queste risorse in cassa, insieme al presidente della Versilia Verdelago, Francesco Simi, l’amministrazione Barsotti nei prossimi giorni si incontrerà per progettare il futuro. E per decidere come investire la somma a disposizione per garantire un sostegno concreto allo sviluppo turistico del territorio. "L’obiettivo – prosegue Zinzio – è condividere, con le categorie che fanno accoglienza, una strategia comune. Proprio per rafforzare il buon risultato del 2024".

Con i proventi della tassa di soggiorno saranno finanziate le iniziative culturali, le manifestazioni di settore e gli eventi di intrattenimento "che possano raccontare ed esaltare l’offerta e le peculiarità del nostro Comune". E dunque dando continuità, e consolidando, i progetti già avviati; "Ma – prosegue l’assessore al turismo – siamo aperti ad accogliere nuovi progetti. Per questo abbiamo fissato un incontro con il presidente Simi della Versilia Verdelago, proprio per ascoltare le proposte che arrivano dal territorio". "Un impegno che si siamo presi con l’associazione, e che – conclude Zinzio – siamo intenzionati a portare a compimento"