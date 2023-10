La stagione oltre il mare: "Una camera in albergo il prossimo weekend?. No, siamo già al completo"

"Buongiorno, vorrei prenotare una camera matrimoniale...". Camuffando l’accento, sgrassandolo dell’inflessione viareggina, abbiamo chiamato diversi hotel tra Viareggio e il Forte, per capire se quest’estate d’autunno funziona (oltre che per tenere alto l’umore, tra l’inflazione e il sempre più caro benzina) sotto il profilo turistico. Spoiler: sì.

Dall’altro capo del telefono cambiano le voci, maschili e femminali, giovani e meno, ma la risposta è più o meno sempre la stessa: "Attenda un secondo, mi faccia controllare se abbiamo ancora disponibilità". E quel “se“ lascia già intendere che le prenotazioni ci sono, e che le disponibilità sono limitate. D’accardo; “Questa non è Ibiza“ a Ferragosto ma è la Versilia d’ottobre, e con questo clima mite piace come a maggio.

"Mi dispiace, questo fine settimana siamo al completo", al Grand Hotel Riviera – 4 stelle che affacciano sulla Passeggiata del Lido – trovare una matrimoniale per venerdì 6 e sabato 7 ottobre è impossibile. Rimanendo allora nella categoria dei 4 stelle vista mare proviamo su Viareggio, al Palace Hotel, dove con gentilezza l’operatore ci spiega che sabato (7 ottobre) "La struttura è al completo". Ringraziamo, e passiamo avanti. Scendendo verso il molo, e di una stella, tentiamo con l’Hotel London: "Vediamo... Sì, per il fine settimana abbiamo ancora una matrimoniale" ci rassicura il receptionist. Proponendoci un prezzo promozionale di 110 euro a notte con colazione inclusa. E, approfittando della cordialità con cui risponde a tutte le nostre domande, chiediamo se per il Lucca Comics & Games (che si terrà nell’arborato cerchio dal primo al cinque novembre) abbiamo qualche speranza di trovare posto per le notti di venerdì 3 e sabato 4 novembre; "Eh – sospira –, quei giorni siamo già al completo". Poco distante c’è l’hotel Eden, tentiamo con loro: "La matrimoniale è disponibile, e sono 80 euro a notte con colazione". E per i Comics invece? "Sì, abbiamo ancora qualcosa. Una doppia per le notti di venerdì e sabato sono 340 euro", inclusa la colazione.

Per la fiera del fumetto le strutture a prezzi vantaggiosi vanno via come i prodotti calmierati del “Carrello tricolare“ sugli scaffali dei supermercati. L’hotel Burlamacco, sul fonte lidese della Fossa dell’Abate, per il week-end dei Comics è full. M per questo "Invece c’è disponibilità, e sono 75 euro a notte".

Questo fine settimana sia il Bella Riviera, con la sua posizione privilegiata in piazza Mazzini, che l’Hotel Lupori, nella Vecchia Viareggio, sono chiusi "per lavori di manutenzione". Ma entrambi saranno aperti per accogliere i cosplayer, al Bella Riviera la tariffa (con colazione) per venerdì 3 o sabato 4 novembre è 130 euro a notte ma con un mimino di pernottamento di due notti e "Sì, abbiamo ancora qualche disponibilità". Mentre al Lupori non c’è un limite di pernottamento, "e la tariffa è 140 euro a notte per una doppia standard e 150 con balcone". Al Forte le pensioni hanno già cominciato a chiudere, ma chi resta aperto propone pernottamenti 130 euro a notte. E per i Comics?"E quando sarebbero?" ci rispondono. "No, noi a novembre siamo chiusi...".