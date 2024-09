La stagione non è finita: Forte dei Marmi, gli stabilimenti balneari possono rimanere aperti fino al 3 novembre

Forte dei Marmi (Lucca), 16 settembre 2024 – Tutti ancora a fare il bagno. Forte dei Marmi ha prolungato anche quest’anno la stagione balneare permettendo di portare l’apertura degli stabilimenti sul mare fino al 3 novembre.

E’ stata firmata un’ordinanza dal vicesindaco Andrea Mazzoni visto il perdurare delle condizioni atmosferiche favorevoli. L'ordinanza prevede il rispetto di alcune condizioni, rappresentate dal mantenimento dei servizi dello stabilimento balneare e dalle prescrizioni della Capitaneria di Porto, inoltre consente le aperture serali per tutti i bagni che non abbiano ancora raggiunto il limite di 40 serate prestabilito.

"Ormai è diventata una consuetudine - spiega il vicesindaco Mazzoni - dettata dalle buone condizioni climatiche che solitamente caratterizzano il fine stagione in Versilia. Naturalmente è una possibilità, non è un obbligo per gli imprenditori balneari, ma nelle stagioni passate questa opzione si è rivelata una sorta di stagione turistica "allungata" in cui molti rimasti aperti hanno avuto modo di continuare ad accogliere i clienti".