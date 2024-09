Le spiagge d'autunno in Toscana: dove andare per giornate e foto spettacolari

Firenze, 16 settembre 2024 – La costa della Toscana riserva sempre molte sorprese anche fuori stagione. Per questo è una meta ideale non solo d’estate, ma anche d’autunno. Mentre i colori tipici della stagione hanno già iniziato a infiammare boschi, colline, campagne e i borghi medievali più pittoreschi, anche le spiagge finalmente deserte rivelano punti panoramici molto suggestivi. Ecco alcune destinazioni per chi è alla ricerca di luoghi dove trascorrere giornate spettacoli, cullate dalle onde, da immortalare in foto altrettanto spettacolari. E complici le giornate più miti, questi luoghi sono anche ideali per concedersi un tuffo dopo una salutare passeggiare sul lungomare.