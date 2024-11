La stagione dell’Olivo. Otto serate in programma. E la rassegna per bambini

Nancy Brilli, Lucrezia Lante della Rovere, Giampiero Ingrassia, Marianella Bargilli, Alessandro Riccio tra i protagonisti della stagione 24/25 del Teatro dell’Olivo. Otto spettacoli, da novembre ad aprile, per un programma nato dalla collaborazione tra l’amministrazione e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Da domenica 12 gennaio, inoltre, "Una Meraviglia di Teatro", la rassegna domenicale dedicata alle famiglie con quattro appuntamenti pomeridiani.

Si parte venerdì 29 novembre con "Basilico & altri rimedi" di Valentina Luporini, con Cristiano Arsì e Valentina Luporini: un incontro Tinder fra Pietro e Agata, che si trasforma ben presto in storia d’amore. Spazio alla danza mercoledì 18 dicembre con "Luna Park", una produzione Kinesis Cdc, per la coreografia di Angelo Egarese, con i danzatori Anna Pesetti, Elena Alessia Hodor e con Margherita Canetti, Sofia Grazzini e Matilde Molendi. La stagione prosegue sabato 18 gennaio con Nancy Brilli, protagonista de "L’ebreo" di Gianni Clementi, commedia noir che riesce a divertire per le situazioni al limite del grottesco e creare suspence, regalare sentimenti di tenerezza e indignare per la meschinità dei personaggi. Venerdì 31 gennaio arriva "Il mio amico Giacono", spettacolo teatral-musicale scritto e diretto da Alessandro Riccio, con Alessandro Riccio e l’Ensemble di fiati e archi dell’Orchestra della Toscana, omaggio a Puccini. Mercoledì 26 febbraio è il momento della commedia firmata da Vincenzo Salemme, "Premiata pasticceria Bellavista", con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino. "Non si fa così", di Audrey Schebat, con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace è lo spettacolo in programma sabato 22 marzo. L’ultimo appuntamento della stagione di prosa è in programma mercoledì 2 aprile: Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli portano in scena "Ti ho spostato per allegria", di Natalia Ginzburg, per la regia di Emilio Russo. Stuzzicante. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.

Quattro appuntamenti, invece, nella rassegna delle famiglie, con gli spettacoli che iniziano alle 16,30. Il primo appuntamento della rassegna, in programma domenica 12 gennaio, è con la danza: "Nome", di e con Sara Campinoti e Daniele Del Bandecca. Domenica 19 gennaio è il momento di "Blu", di e con Francesco Cortoni, prodotto da Pilar Tenera. La rassegna prosegue sabato 25 gennaio con "Storia di un no", di e con Annalisa Arione e Dario de Falco. L’ultimo appuntamento è in programma sabato 1° febbraio con "Semi", con Paolo Simonelli, Laerte Neri, Marica Bonelli e Claudio Maestrelli, per la regia di Carlo Ottolini.