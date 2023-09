La stagione dei saloni Oggi apre Cannes, Poi Genova e Monaco

La Francia apre oggi la stagione dei saloni nautici e i tre più importanti boat show del Mar Mediterraneo stanno andando verso il tutto esaurito. Il salone di Cannes apre le danze oggi fino al 17 settembre, poi tocca a Genova dal 21 al 26, e infine Monaco dal 27 al 30.

In particolare, al 63esimo salone nautico internazionale di Genova saranno presenti 1.043 brand (+4,5%), 143 posti in acqua in più grazie ai nuovi canali aperti quest’anno, 184 novità (+9,5%) e più di mille imbarcazioni esposte in totale. In una ricerca della McKinsey & Company si nota che “l’età media degli armatori vedrà un’ulteriore riduzione perché nella fascia 35-45 anni sono molto attenti ai temi dell’innovazione tecnologica e sostenibilità, e il comparto nautico ha svolto una serie di azioni per ottenere un’importante riduzione dell’impatto ambientale rispetto al passato”.

Sulla scia di questo rilievo importante e andando verso anche altri target di assoluto valore, in termini di qualità e ingegneristica, vediamo quali saranno i motoryacht che le aziende viareggine mettono in mostra e in prova ai saloni. Next Yacht Group porta a Cannes gli AB Yacht 80 e 100 e il Maiora 35 Exuma. A Genova ha il Maiora 30, e a Monaco l’AB 100 e il Maiora 35 Exuma. Benetti, a Cannes, espone il Motopanfilo 37M, e i due Oasis 37M e 40M. A Monaco, invece, è presente con i grandi B.Now 50M e B.Now 50M con Oasis Dec .

Azimut partecipa anche a Genova con alcune novità: Magellano 60’, Verve 48’, S 7, Fly 72’. Ovviamente le stesse barche sono esposte a Cannes. Mentre a Monaco ci sarà il 36 metri Grande, oltre ad altri importanti yachts. Inoltre, ai tre saloni il marchio presenta una serie di altre barche già note e apprezzate. Rossinavi, a Monaco, mette in mostra due giganti: No Stress di 50 metri e Alchemy di 66 metri.

Overmarine espone a Cannes il Mangusta 104Rev e il Mangusta GranSport. A Monaco, ci saranno il Mangusta Oceano 50 metri e il Mangusta GranSport.

Ai tre saloni sono presenti, con spazi e stand appositi, alcune delle principali aziende di forniture e accessori navali versiliesi: un settore in fortissima crescita anno dopo anno, e leader nello sviluppo di nuove tecnologie a risparmio energetico e tutela ambientale.

Walter Strata