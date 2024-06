La stagione alle porte. Lavori sugli spandenti

Con la stagione estiva che sta scaldando i motori e si prepara a partire – meteo permettendo... – il Comune ha deciso di verificare il funzionamento degli spandenti a mare sulla Fossa dell’Abate. Dai sopralluoghi, è emerso che "si sono verificate alcune falle e rotture nelle tubazioni in acciaio e che attraverso tali rotture sono avvenute introduzioni di masse sabbiose che hanno ostruito i condotti, pregiudicandone il regolare funzionamento", si legge nell’atto del dirigente che ha dato il via libera ai lavori di manutenzione del sistema di tutela delle acque di balneazione. In particolare, "il tratto terminale della vecchia tubazione centrale sommersa, risulta completamente interrato, creando grave pregiudizio per lo smaltimento delle portate di piena del fiume Camaiore quando la foce risulta insabbiata per cause naturali". Inoltre, "le mareggiate e le ondate di piena che si sono succedute nel corso dell’ultimo anno hanno demolito e rimosso parte delle palificate di sostegno delle tubazioni e i pali indicatori con le bandiere rosse e i cartelli di segnalazione".

Per rimettere in sesto il sistema degli spandenti a mare – tubazioni sommerse che convoglia le acque di foce scaricandole a circa 150 metri dalla battigia – tutelando le acque costiere e garantendo dunque la piena balneabilità della costa lidese, il Comune ha affidato gli interventi di manutenzione straordinaria alla ditta Sub Sea Livorno Srl. Il costo dell’operazione è stato calcolato in circa 55mila euro che saranno pagati dal comune di Camaiore ma che spettano per il 50 per cento a Viareggio: la quota sarà recuperata dal comune limitrofo in un secondo momento.

RedViar