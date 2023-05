La squadra di governo In giunta 4 ex assessori Dopo 23 anni torna Sorbo

Avanti nel segno della continuità. Sarà questo il tratto distintivo della nuova giunta Giovannetti, sebbene la squadra di governo sia stata confermata per quattro quinti rispetto al lustro appena concluso. Nei giorni scorsi Giovannetti aveva infatti annunciato in anticipo la sua decisione, indicando come assessori gli uscenti Matteo Marcucci, Francesca Bresciani, Andrea Cosci e Tatiana Gliori. Più la novità del medico in pensione Ermanno Sorbo. Anche se pure in questo caso di nuovo in realtà non ci sia nulla visto che aveva già fatto l’assessore durante il secondo mandato Mallegni (si parla quindi di 23 anni fa). "Continuità, rappresentanza elettorale e fiducia personale: partendo da questi tre elementi che considero, a tutti gli effetti, dei valori – aveva spiegato Giovannetti – dico che sarò fiero e onorato se, della mia prossima ed eventuale squadra di governo per Pietrasanta, accetteranno di far parte Francesca Bresciani, Andrea Cosci, Tatiana Gliori, Matteo Marcucci ed Ermanno Sorbo".

Innescando però un caso politico interno al centrodestra in quanto pochi giorni prima il sindaco aveva detto di voler premiare i candidati consiglieri che avessero ottenuto più voti al primo turno. Lasciando di stucco Antonio Tognini, capogruppo uscente della Lega, risultato il più votato nelle file del Carroccio ma rimasto fuori dalla giunta, dove invece ne farà parte l’assesosre uscente Gliori, anche lei della Lega ma con una manciata di voti in meno rispetto a Tognini. Da qui la richiesta, inoltrata nei giorni scorsi dal coordinatore provinciale della Lega Riccardo Cavirani, di far sì che Tognini venga per lo meno premiato assegnandogli la carica di presidente del consiglio comunale. "Ho ricevuto varie richieste – si limita a replicare Giovannetti – ma sono più che disponibile a valutare questa richiesta insieme alla Lega e alle altre forze della nostra coalizione, riconfermata alla guida della città".

Sempre nei giorni scorsi, infine, Giovannetti aveva ricordato come il toto-assessori fosse inevitabile alla vigilia di un ballottaggio. "Ma proprio perché non voglio perdere tempo ed energie a smentire le illazioni dell’ultim’ora e, al contempo, desidero che tutti ci si possa concentrare sull’obiettivo vero, cioè confermare e rafforzare al ballottaggio la fiducia che già al primo turno Pietrasanta ci ha consegnato – ha poi aggiunto – ho deciso di indicare subito le persone che vorrei come assessori. I criteri sono quelli della continuità rispetto ai cinque anni appenna trascorsi, perché tanti dei progetti che abbiamo in piedi hanno scadenze strettissime e dinamiche complesse, quindi nessuno, meglio di chi li ha seguiti dall’inizio, può rispettarle e lavorare con la dovuta cura e decisione. C’è poi un discorso di rappresentanza elettorale, perché l’indicazione dei cittadini è sacra, in termini di consenso reso al singolo candidato durante il primo turno di votazione. E infine di fiducia personale, perché senza quella, non si va da nessuna parte. Dei nomi indicati rivendico la responsabilità e la dovuta comunicazione ai referenti delle liste della nostra coalizione anche nel corso di alcuni incontri avvenuti nei giorni scorsi".

d.m.