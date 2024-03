La sindrome di Raebeson di Giuseppe Quaranta

Oggi alle 18 la libreria Nina ospita come relatore Giuseppe Quaranta (foto) che presenta il suo primo romanzo: “La sindrome di Ræbenson“, edizioni Atlantide. Il libro finalista al Premio Calvino è da poco entrato nella cinquina dei finalisti del premio Pop, il premio della Fondazione Mondadori dedicato agli esordienti e rappresenta l’incursione in letteratura di uno psichiatra che racconta di una misteriosa malattia sviluppata da un collega. L’autore, nato e cresciutoa San Marzano di S.G., in provincia di Taranto vive e lavora a Pisa come medico psichiatra.

Ha pubblicato articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali. La sindrome di Ræbenson è il suo esordio nella narrativa. L’evento è a ingresso libero.