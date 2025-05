Palio in bilico per il meteo. Stamani la decisione se rinviare all’11 maggio

Ci siamo, è il gran giorno del Palio. Tempo permettendo perché le ultime previsioni danno piogge consistenti alle 17, proprio nel clou della manifestazione, “Una sfida tra dame e cavalieri” recita lo slogan della Pro Loco. La piana di Querceta è pronta ed incrocia le dita perché il sole sia clemente e baci l’evento più atteso della Versilia Storica, ossia la 68esima edizione del “Palio dei Micci”, in programma oggi alle 16 allo Stadio Buon Riposo di Pozzi, che quest’anno andrà in diretta televisiva in versione integrale (dall’inizio al termine della manifestazione) grazie alle telecamere di NoiTv. Se il Palio non sarà rimandato a domenica 11 maggio, i figuranti, più o meno 340 per ogni contrada tra Tema e Corteo Storico, sfileranno per la strade (addobbate dai colori delle 8 contrade tra bandiere, striscioni e drappi) alle 15 dalle loro sedi in direzione Buon Riposo, dove alle 16 inizieranno le sfilate davanti al pubblico in costume (di varie epoche storiche) ricche di colori, cavalieri e dame, animali, musica e canti con la rappresentazione del Tema al centro del campo. Alle 18,30 il clou: la corsa sui micci.

"La decisione sarà presa stamani mattina presto alle 7,30 - commentano i vertici della nuovo Pro Loco, che ha fatto il suo esordio quest’anno con il nuovo consiglio al Festival - e tutti speriamo affinché il cielo ci assista. Quest’anno lo stadio si colorerà degli otto colori delle contrade come non mai, con molte più bandiere degli scorsi anni, e ci saranno più posti a sedere per un totale di circa settemila persone presenti (tra pubblico e figuranti, ndr). Il prossimo anno cercheremo di migliorare ancora". Stamani, se tutto andrà per il verso giusto, l’appuntamento è alle 9 del mattino in Piazza Matteotti a Querceta per il ritrovo di una rappresentanza delle contrade, che sfileranno per il paese e si daranno appuntamento alle 10 alla chiesa di Santa Maria Lauretana per la messa, poi torneranno in piazza Matteotti per la benedizione da parte di Don Giuseppe Napolitano alle 11,30 dei micci, che verranno presentati, numerati e sarà sorteggiato l’ordine con cui al Palio le contrade saranno abbinate agli asini. Micci messi a disposizione dalla scuderia pisana di Angelo Oppito, ex fantino che ha vinto 7 Pali con la Madonnina e 1 con il Leon d’Oro. I ritardatari possono acquistare i ticket anche oggi pomeriggio (poltroncine 20 euro e gradinata 15) allo Stadio.

Dario Pecchia