Dopo due anni "Oltre la T" torna a vendere giornali

La vista delle locandine, con le principali notizie di giornata, ha colto di sorpresa chi ieri mattina si è ritrovato a passeggiare nella centralissima via Mazzini. I motivi ci sono tutti: erano ormai due anni che in "via di Mezzo" non si poteva comprare un giornale. A ripristinare questo servizio è Nicola Dati, giovane imprenditore pietrasantino che da pochi giorni ha rilevato la gestione di "Oltre la T", tabaccheria-ricevitoria che manterrà questo nome ma che da ieri, appunto, svolgerà anche la funzione di edicola.

Dati tra l’altro non è un novello del mestiere. Suo fratello Federico da diversi anni gestisce l’edicola in via San Francesco, accanto alla chiesa dei Frati, e fino ad alcuni fa Nicola aveva portato avanti il chiosco in piazza D’Annunzio a Fiumetto. Il passaggio successivo è stato quello di lavorare come dipendente con la coppia di giovani della Basilicata che nel giugno 2021 avevano preso le redini dell’attività, da loro denominata "Oltre la T", subentrando alla storica coppia formata da Eugenio Calandriello e la moglie Maria Rosa "Lilly" Navari, titolari della tabaccheria-ricevitoria "Navari" per ben 18 anni fino alla meritata pensione. Una storia che finalmente ha ripreso il suo corso anche con la carta stampata. E così dopo la cartoleria del celebre Fiorello Maremmani, la lunga avventura di Eugenio e "Lilly" e il nuovo corso targato "Oltre la T", tocca a Nicola scrivere questo nuovo capitolo.

"Ho rilevato l’attività ndurante il ’ponte’ di Pasqua – racconta – e da oggi (ieri, ndr) ho ripristinato il servizio edicola, che mancava da circa due anni. Inoltre ho riattivato anche il Lotto, insieme a gratta e vinci, sigarette e quant’altro. Ho deciso che in questi primi mesi, approfittando della bella stagione, resterò aperto tutti i giorni. Poi dal prossimo autunno vedrò come organizzarmi".

Daniele Masseglia