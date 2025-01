La sfrenata cupidigia nell’Avaro di Molière

La cupidigia, la sfrenata avarizia, l’amore ossessivo per il denaro, riletti attraverso una nuova e originale visione, sono i temi centrali de “L’Avaro” in scena mercoledì alle 21 al Teatro Comunale. Lo spettacolo è il quarto titolo della stagione invernale di prosa firmata da Fondazione Versiliana con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. In

questa nuova versione con Ugo Dighero e Mariangeles Torres protagonisti di un irresistibile e frenetico gioco degli equivoci, Luigi Saravo ( nella foto )che firma la regia, mette a confronto le dinamiche descritte da Molière con la società di oggi, ambientando lo spettacolo in una dimensione che rimanda al nostro quotidiano.