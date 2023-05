La scuola a rischio Assessori in Regione per scongiurare il taglio alle classi

Corsa in Regione da parte dell’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni per scongiurare il pericolo di chiusura per due sezioni dell’Istituto comprensivo, alle scuole dell’infanzia Delatre e Munari. Ieri mattina all’ufficio scolastico regionale a Firenze si è svolta una riunione tra i dirigenti degli uffici che si occupano degli organici nei plessi scolastici, e gli assessori Mozzoni e Michele Silicani: l’incontro è stato soprattutto utile a verificare le condizioni attraverso le quali erano stati calibrati i posti a disposizione sul territorio che, alla luce di nuove iscrizioni, potrebbero essere rivisti in maniera più puntuale, tenendo conto non solo dei nuovi iscritti, ma anche dell’importanza territoriale strategica dei due plessi in questione.

"Attendiamo per la fine della settimana gli esiti di questo incontro – dicono Mozzoni e Silicani – il tempo necessario a svolgere tutte le ulteriori verifiche per una rivalutazione della situazione attuale che potrebbe consentire di evitare la soppressione delle sezioni e, di conseguenza, anche l’aumento del numero di alunni per classe. Questa fase interlocutoria ha chiarito molti aspetti che, per difetto di comunicazione, non erano stati portati a conoscenza degli organi preposti con i quali, tra l’altro, si è instaurato un dialogo diretto, sicuramente funzionale a rispondere in maniera tempestiva, ma soprattutto costruttiva, alle esigenze dei plessi del nostro Istituto Comprensivo".

Intanto il Pd di Seravezza conferma il "pieno supporto alle attività svolte dal Partito Democratico territoriale condannando i tagli sull’istruzione che ad oggi riguardano la fascia 36 anni". "Il nostro Comune – dice la consigliera comunale e membro del direttivo Pd Seravezza, Clarissa Pardini – perderà una classe alla scuola dell’infanzia Bruno Munari di Querceta e una alla scuola dell’infanzia Delatre di Seravezza. La situazione di disagio andrà a discapito dei bambini che si ritroveranno in classi sempre più numerose andando così a perdere non solo in termini qualitativi per quanto riguarda l’apprendimento, ma soprattutto nel rapporto umano tra alunno ed insegnante. Esprimiamo vicina solidarietà alle insegnanti e agli insegnanti che rischiano di veder soppresse le loro classi".

Francesca Navari