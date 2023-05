La scomparsa di Piero Barberi Storico artigiano tornitore

Era l’ultimo tornitore che lavorava ancora a mano. E’ scomparso a 87 anni (li avrebbe compiuti a luglio) Piero Barberi: i funerali si sono svolti in Sant’Ermete. Nato a Seravezza ha vissuto sempre tra Vittoria Apuana e la Vaiana ed è rimasto orfano giovanissimo di padre, scomparso nella campagna di Russia. E così da bambino si è trovato a dover aiutare la mamma e la sorella e a 9 anni ha iniziato a lavorare come operaio del marmo a Pietrasanta dividendosi con la passione per la Juventus. Poi il matrimonio con Giulietta Quadrelli e la nascita dei tre figli e quella vita spesa – per 70 anni – dedicandosi unicamente alla lavorazione del marmo e non solo. Infatti Barberi ha avviato all’inizio degli anni Sessanta un piccolo laboratorio in via Meccheri a Querceta e dopo un secondo ’Barberi Piero e Quadrelli Massimo’, per poi trasferirsi al Marzocchino. Siamo intorno agli anni Ottanta quando lavora per Lerner marble con l’architetto Lazzotti nella zona dei Frati a Pietrasanta (tra viale San Francesco e la via Provinciale), una realtà che poi si trasforma nel laboratorio Majeia celebre negli anni Ottanta per la realizzazione di telefoni e tavoli in onice e pietre dure e oggetti di bigiotteria; era impegnato anche negli opifici per la creazione dei tanti souvenir in vendita nella zona di Colonnata ed è stato direttore della Onix Telephone a Pietrasanta prima di andare a prestare la propria opera da Palagi a Ponterosso e ritirarsi in pensione. Quel mestiere artigianale che è stato per Piero Barberi una vera e propria passione che gli ha compomesso la vita, costringendolo a lottare per anni con la silicosi che ne ha minato poi fortemente lo stato di salute. Lascia la moglie Giulietta, i figli Emanuela col genero Stefano, Sara e Andrea; i nipoti Margherita, Alessia, Chiara, Marco e Simone; la sorella Graziella con le figlie Barbara e Monica e la cara amica Stefania.